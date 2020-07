Najem prywatny nieruchomości a VAT

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Najem jako działalność?

Niewątpliwie więc najem nieruchomości – jako wykorzystywanie towaru (nieruchomości) w sposób ciągły dla celów zarobkowych – stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy VAT. Nie ma przy tym znaczenia to, czy podatnik postanowi wynajmować daną rzecz w ramach zarejestrowanej pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też poza nią.

Podkreślone zostało to m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej 1 lutego 2013 r. przez dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPP4/443-769/12-2/UNR). Organ podatkowy stwierdził, że najem, wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe). Zatem istotnym jest wykorzystanie towaru w sposób ciągły dla celów zarobkowych bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skutki dla wynajmującego

W konsekwencji wynajmujący powinien wiedzieć, jakie obowiązki wynikają dla niego z ustawy VAT. Wymienić wśród nich można przede wszystkim ewentualną konieczność ujmowania obrotu osiąganego z tytułu umowy najmu w deklaracji VAT. Niekiedy niezbędne może okazać się też dokonanie rejestracji jako podatnik VAT czynny i wykazywanie podatku należnego. To, czy rzeczywiście na wynajmującym spoczną takie obowiązki, zależy od kilku kwestii, m.in. od tego:

czy wynajmujący prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą,

na jaki cel wykorzystywana jest wynajmowana nieruchomość (cele mieszkaniowe, cele krótkotrwałego zakwaterowania czy też inne),

jakie są obroty z wynajmu na cele inne niż mieszkaniowe.

Wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą

Obowiązki wynajmującego zależne będą od tego, czy jest on już podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a także od tego, na jakie cele wykorzystywana jest wynajmowana nieruchomość. Jeśli przedmiot najmu jest wykorzystywany na cele inne niż mieszkaniowe, nie bez znaczenia mogą być też obroty, jakie wynajmujący osiąga z tego najmu.

wynajmujący jest podatnikiem VAT

W sytuacji, gdy wynajmujący prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której jest już podatnikiem VAT, wówczas w składanej deklaracji VAT ma obowiązek wykazania obrotu z tytułu najmu prywatnego i to bez względu na to, czy przedmiot najmu jest wykorzystywany na cele mieszkaniowe, czy też inne. Przeznaczenie wynajmowanej nieruchomości będzie miało jedynie wpływ na to, czy usługa najmu będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania, czy też właściwą będzie stawka obniżona 8% lub podstawowa 23%.

wynajmujący nie jest podatnikiem VAT

Jeżeli wynajmujący będący przedsiębiorcą nie jest podatnikiem VAT, nie ma również obowiązku składania deklaracji VAT, a co za tym idzie wykazywania w niej obrotu z tytułu usług najmu.

Jeśli jednak z racji np. przekroczenia limitu obrotów, który na rok 2020 ustalony został na 200 tys. zł, utraci zwolnienie z VAT, będzie miał obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do VAT. Pamiętać trzeba także o tym, że we wspomnianym limicie obrotó...