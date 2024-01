Najem prywatny na ryczałcie a firma na zasadach ogólnych

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Przychód z tej działalności podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. wg skali podatkowej. Z tego tytułu przedsiębiorca składa rozliczenie roczne PIT-36, jest przy tym czynnym podatnikiem VAT i co miesiąc składa JPK_VAT7. Przedsiębiorca nabył spadek - nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Od stycznia 2024 r. zamierza wynająć nieruchomość. Nie chce wprowadzać ww. nieruchomości jako środka trwałego do prowadzonej działalności gospodarczej, ani nie zamierza rozszerzać zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa najmu będzie podpisywana z nim, jako osobą fizyczną. Z tytułu najmu prywatnego zamierza składać PIT-28.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć:

czy wynajmując nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, niewprowadzoną do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna, a więc poza prowadzoną działalnością gospodarczą, przychód z wynajmu tej nieruchomości będzie mógł zakwalifikować do przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować go na zasadach przewidzianych dla tzw. „najmu prywatnego”, czy prawidłowe będzie składanie PIT-28 jako rozliczenia rocznego z tytułu przychodu z wynajmu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (jako podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym) oraz PIT-36 jako rozliczenia rocznego przychodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej (podlegającej opodatkowaniu według zasad ogólnych - skala podatkowa).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są: