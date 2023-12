Najem prywatny. Kiedy media są przychodem? Wszystko zależy od umowy

Jeżeli zgodnie z zawartą umową najmu najemca lub dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków za media, opłat za użytkowanie wieczyste czy podatku od nieruchomości na podstawie wystawianych faktur/refaktur, to należności te nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym.

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że jest właścicielem m.in. nieruchomości zabudowanych, z których czerpie dochody w ramach tzw. „najmu prywatnego”. Prowadzi wynajem prywatnie, a nie w ramach działalności gospodarczej. Z niektórymi najemcami nieruchomości zostały podpisane umowy najmu lub dzierżawy lokali, które określają, że koszty związane z eksploatacją tych lokali, takie jak: media, opłaty za użytkowanie wieczyste czy podatek od nieruchomości, pokrywa w całości najemca czy dzierżawca na podstawie refaktur lub faktur.

Podatnik chciał wiedzieć, czy jeżeli zgodnie z zawartą umową najmu najemca lub dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków za media, opłat za użytkowanie wieczyste czy podatku od nieruchomości na podstawie wystawianych faktur/refaktur, to czy należności te stanowią przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym. Jedo zdaniem - nie, ponieważ kwoty wynikające z refaktur wystawianych zgodnie z zawartą umową najmu lub dzierżawy za media bez doliczania marży, nie są przychodem do opodatkowania ryczałtem. Przychodem do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym jest kwota czynszu wynajmu określona w umowie, bez kosztów refakturowanych na najemcę.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Podstawą generowania przychodów z najmu/dzierżawy jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego/wydzierżawiającego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednak, aby powstał przychód po stronie wynajmującego/wydzierżawiającego, muszą zaistnieć przesłanki określone w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podat...