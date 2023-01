Najem prywatny: Czynsz, opłaty eksploatacyjne i kaucja nie są przychodem

Czynsz na rzecz spółdzielni mieszkaniowej oraz opłaty eksploatacyjne nie stanowią przysporzenia majątkowego, nie będą tym samym stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli z umowy wynika, że to najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. W zakresie uiszczenia ww. opłat wynajmujący pełni w takim przypadku jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a podmiotami uprawnionymi do otrzymania tychże środków.