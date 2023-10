Najem lokalu a podatek od nieruchomości

W umowie najmu lokalu mogą znajdować się zapisy, że najemca ponosi wszelkie ciężary związane z nieruchomością, w tym podatek od nieruchomości. Często jest przy tym tak, że płatności z tego tytułu są dokonywane za pośrednictwem właściciela nieruchomości, który płaci rachunki, a następnie obciąża nimi najemcę W takiej sytuacji, wydatki eksploatacyjne (opłaty za media i czynsz administracyjny) mogą stanowić koszt uzyskania przychodów po stronie najemcy. Natomiast po stronie wynajmującego (właściciela nieruchomości) nie stanowią one przychodu podatkowego, gdyż właściciel jest tylko pośrednikiem w płatności, a koszty te są bezpośrednio związane z korzystaniem z nieruchomości przez najemcę i gdyby najemca z nieruchomości nie korzystał, właściciel kosztów tych nie musiałby ponieść.

Inaczej jest jednak z podatkiem od nieruchomości. Co do zasady, podatek ten może być kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z zasadą ogólną, wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jeżeli zatem nieruchomość wykorzystywana jest w działalności gospodarczej podatnika, wydatek na podatek od nieruchomości ponoszony jest w celu osiągnięcia przychodów. Żaden z wyjątków wskazanych w art. 23 ustawy o PIT nie odnosi się do podatku od nieruchomości. Co więcej, w ust. 1 pkt 12 tego przepisu wskazane jest, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizny – gdyby więc ustawodawca chciał wyłączyć z kosztów podatkow...