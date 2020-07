Najem krótkoterminowy będzie uregulowany?

Rosnąca popularność najmu krótkoterminowego w związku z zaangażowaniem się we wskazaną działalność dużych podmiotów gospodarczych powoduje wzrost cen nieruchomości, jak również rodzi problem z ich dostępnością dla wielu Polek i Polaków. Zasadne wydaje się uregulowanie tego segmentu rynku nieruchomości. Czy planowane są rozwiązania mające na celu uregulowanie branży wynajmu krótkookresowego? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rozwoju.

Interpelacja nr 6895 do ministra rozwoju w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego

Szanowna Pani Minister,

w ostatnich latach najem krótkoterminowy, odbywający się za pośrednictwem portali internetowych, tj. Airbnb i Booking.com, zyskuje na popularności. Na wskazanym rynku pojawia się coraz więcej zorganizowanych podmiotów gospodarczych, które oferują krótkookresowy najem dziesiątek nieruchomości - szacuje się, że 5% gospodarzy odpowiada za 60% przychodów generowanych za pośrednictwem platformy Airbnb. Według doniesień medialnych najem krótkoterminowy staje się również działalnością powszechnie wykorzystywaną przez branżę deweloperską. Co znamienne, około 30% mieszkań na rynku pierwotnym ma być kupowanych w celu przedsięwzięcia omawianej inwestycji.

Powyższe według danych przyczynia się do wzrostu cen nowych mieszkań, tworząc zjawisko tzw. bańki na rynku nieruchomości. To z kolei implikuje kłopoty z zaspokojeniem podstawowej potrzeby życiowej Polek i Polaków, jaką jest posiadanie własnego mieszkania. Należy podkreślić, iż niniejsze przyczynia się do braku poczucia stabilizacji, co może negatywnie odbijać się na wzroście demograficznym Rzeczypospolitej Polskiej. Brak regulacji na rynku najmu krótkoterminowego oznacza również, że wiele podmiotów omija przepisy dotyczące usług hotelarskich (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884, z późn. zm.), tworząc wewnątrz wskazanej branży nieuczciwą konkurencję.

Rekapitulując, rosnąca popularność najmu krótkoterminowego w związku z zaangażowaniem się we wskazaną działalność dużych podmiotów gospodarczych powoduje wzrost cen nieruchomości, jak również rodzi problem z ich dostępnością dla wielu Polek i Polaków. Zasadne wydaje się uregulowanie tego segmentu rynku nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy ministerstwo planuje opracowanie rozwiązań mających na celu uregulowanie branży wynajmu krótkookresowego? Jakie działania planuje podjąć ministerstwo w ww. sprawie?

Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

25 maja 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 6895 w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją Pani Poseł Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego, Minister Rozwoju udziela następującej odpowiedzi.

Na wstępie pragnę podkreślić, iż skuteczne stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa pozwala na łagodzenie występujących problemów i kosztów społecznych, w tym uciążliwości będących wynikiem najmu krótkoterminowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) ma zastosowanie do najmu krótkoterminowego, jednak brak jest w nim przepisów szczególnych w tym zakresie.

Szczegółowe przepisy mające na celu utrzymanie porządku w lokalach mieszkalnych, których adresatami są głównie ich właściciele, są zawarte m.in. w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz....