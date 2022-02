Nabycie towaru wewnątrzwspólnotowego a VAT od tej czynności

Wewnątrzwspólnotowe nabycie oznacza przywóz towarów z obszaru Unii Europejskiej na terytorium Polski. Jest to więc nic innego jak zakup towaru od firmy z innego państwa członkowskiego UE. Istotą WNT jest neutralność pod względem VAT dla polskiego nabywcy. Wykazuje on podatek należny z tytułu wykonania opodatkowanej czynności, jak również podatek naliczony. Wykonana przez niego czynność stanowi bowiem zakup na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na jego rzecz.

Aby zaistniało tego rodzaju nabycie muszą zostać jednocześnie zostać spełnione dwa warunki: przedmiotowy i podmiotowy. A mianowicie, nabycie prawa do rozporządzania towarami przemieszczanymi, co oznacza że wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru wystąpi w przypadku sprzedania go z obszaru jednego z członków UE na rzecz krajowego podatnika i przemieszczenia go na terytorium kraju. Ponadto, nabywca musi być jednym z niżej wymienionych podmiotów:

czynnym podatnikiem VAT nabywającym towary na potrzeby działalności gospodarczej,

osobą prawną niebędącą „vatowcem”, rolnikiem ryczałtowym, podmiotem zwolnionym z VAT – pod warunkiem, że całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju przekroczyła w trakcie roku podatkowego, kwotę 50 000 zł, przy czym warunek kwotowy dotyczy także poprzedniego roku podatkowego (art. 10 ust. 1 pkt i ust. 2 ustawy o VAT).

Gdy chociaż jeden z tych warunków spełniony nie zostanie nie nastąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

WNT będzie miało miejsce gdy polski podatnik, który dokonał rejestracji na potrzeby VAT UE zakupił towary handlowe np. odzież od:

podatnika holenderskiego zarejestrowanego dla potrzeb obrotu wewnątrzwspólnotowego (VAT NL), dzięki czemu może on nie opodatkowywać takiej transakcji swoim krajowym VAT-em, podatnika francuskiego, który rejestracji na użytek obrotu wewnątrzwspólnotowego nie dokonał, dostawę opodatkował więc według stawki należnej od takiej transakcji u siebie w kraju.

Tego rodzaju dostawa opodatkowana będzie w kraju zakończenia dostawy, czyli w Polsce i to nabywca zobowiązany jest do tego opodatkowania.

Podstawa opodatkowania

Ustawodawca przy określaniu podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 30a ustawy o VAT) odwołuje się do art. 29a tejże ustawy co oznacza, iż stosować należy w tym zakresie regulacje dotyczące powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych. Zgodnie z nimi podstawę ...