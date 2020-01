Na razie zasiłek chorobowy bez zmian

Pod koniec ubiegłego roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba poinformował, że zgodnie z planowanymi zmianami, prawo do zasiłku chorobowego będzie możliwe dopiero po upływie 90 dni dla ubezpieczonych obowiązkowo i 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie. W styczniowej odpowiedzi na interpelację poselską w tej sprawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało jednak, że obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do zmiany przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Interpelacja nr 530 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie planowanych zmian w funkcjonowaniu zasiłków chorobowych

Szanowna Pani Minister,

do mojego biura poselskiego zgłaszają się mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy zwracają moją uwagę na planowane zmiany w funkcjonowaniu zasiłków chorobowych. Jak wynika z odpowiedzi na interpelację posłanki pani Joanny Muchy, jaką przygotował pan Leszek Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, prawo do zasiłku chorobowego będzie możliwe dopiero po upływie 90 dni dla ubezpieczonych obowiązkowo i 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie. Oznacza to, że po rozpoczęciu pracy pracownicy będą mogli skorzystać z pierwszego zwolnienia dopiero po upływie 3 miesięcy, a osoby prowadzące działalność gospodarczą dopiero po upływie 6 miesięcy. Według nowych przepisów kobiety, które zajdą w ciążę zaraz po zatrudnieniu, zostaną pozbawione prawa do zasiłku chorobowego, co spotyka się z dużą krytyką ze strony Lubuszan.

Jeszcze większe kontrowersje budzi zapowiadane przez rząd „wprowadzenie zasady, zgodnie z którą powstanie prawa do nowego okresu zasiłkowego następuje tylko w przypadku, gdy ponowne zachorowanie nastąpi po upływie 90 dni od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy, niezależnie od tego, czy ponowne zachorowanie spowodowane jest tą samą, czy inną przyczyną niezdolności do pracy”. Przykładowo, jeżeli pracownik zachoruje na grypę i dostanie zwolnienie lekarskie na 7 dni, a po 2 tygodniach złamie rękę i będzie niezdolny do pracy przez 2 miesiące, nie dostanie już zasiłku. W takim przypadku pracownik zostaje pozbawiony środków do życia w czasie choroby, co narusza jego konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy.

Szanowna Pani Minister, proponowane przepisy mają doprowadzić do uszczelnienia systemu ubezpieczeń społecznych i wyeliminowania nadużyć. Niestety w praktyce zaszkodzą one uczciwym, wieloletnim i naprawdę chorym pracownikom, którzy są stawiani na równi z osobami nadużywającymi zwolnień lekarskich. Rząd nie może tworzyć ograniczeń w dostępie do świadczeń socjalnych oraz z góry regulować, kiedy pracownikowi wolno zachorować. Stoi to w rażącej sprzeczności z ideą ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo socjalne wszystkich pracownic i pracowników, zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy i odpowiedź na następujące pytania:

Jakie jest stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. planowanych zmian w funkcjonowaniu zasiłków chorobowych? Czy według zapowiadanych przepisów pracownik, który ponownie zachoruje przed upływem 90 dni, nie ma prawa do nowego okresu zasiłkowego i zostaje bez środków do życia? Jakie jest stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pozbawienia kobiet w ciąży zasiłku chorobowego zaraz po zatrudnieniu? Czy kierowany przez Panią Minister resort posiada dane dotyczące liczby nadużyć zwolnień lekarskich na przestrzeni ostatnich kilku lat? Jeśli tak, proszę o ich ujawnienie oraz zestawienie z ogólną liczbą wydawanych w tym czasie zwolnień lekarskich.

Poseł Waldemar Sługocki

10 grudnia 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 530 w sprawie planowanych zmian w funkcjonowaniu zasiłków chorobowych

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Waldemara Sługockiego (znak: K9INT530) pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje.

Zasady przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy i ustalania prawa do zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i świadczenia rehabilitacyjnego są określone przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645, z późn. zm.).

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (np. pracownik) nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubez...