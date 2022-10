Zmiana pracy i niewykorzystany urlop

Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany podczas zatrudnienia u kolejnego pracodawcy?

Niewykorzystany w trakcie zatrudnienia urlop wypoczynkowy jest z dniem zakończenia stosunku pracy rozliczany ekwiwalentem – pracownik nie może już wykorzystać urlopu w naturze, a zatem jedyna możliwością (i jednocześnie obowiązkiem pracodawcy) jest wypłata mu odpowiedniej kwoty. Należy przyjąć, że swoiste „przeniesienie” obowiązku udzielenia niewykorzystanego urlopu na nowego pracodawcę tej osoby jest skuteczne, ale wymaga wyraźnej zgody nie tylko tego pracodawcy ale także pracownika.

Niewykorzystany do końca okresu zatrudnienia urlop wypoczynkowy powinien zostać rozliczony przy zastosowaniu zasady proporcjonalności. Pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop zaległy (urlop pozostały z lat ubiegłych o ile taki pracownik posiada – urlop z roku poprzedniego musi być wykorzystany do 30 września roku następnego, jednak jeżeli tak się nie stanie – co w większości przypadków może spowodować odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenie przeciwko prawom pracownika – urlop nie przepada, gdyż roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat do dnia, w którym stały się wymagalne) oraz część urlopu należną pracownikowi w odniesieniu do okresu trwania łączącego ich stosunku pracy w danym roku kalendarzowym.

Tak jest w każdym przypadku, gdy następuje zakończenie stosunku pracy (rozwiązanie stosunku pracy wolą stron lub strony, wygaśnięcie stosunku pracy, zakończenie okresu, na jaki została zawarta umowa). Warto pamiętać, że dotyczy to również tych przypadków, gdy pomiędzy tymi samymi stronami (pracodawcą i pracownikiem) zostaje zawarta kolejna umowa o pracę (np. umowa na czas określony po zakończonej umowie na okres próbny). W takich jednak sytuacjach pracodawca i pracownik mogą postanowić o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie kolejnego zatrudnienie danej osoby u tego samego pracodawcy. Aby było to możliwe konieczne jest by następny stosunek pracy powstał bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Muszą zatem wystąpić łącznie dwie przesłanki:

strony stosunku pracy (pracodawca i pracownik) zgodnie ustaliły, że niewykorzystany urlop wypoczynkowy zostanie udzielony w trakcie trwania kolejnego stosunku pracy łączącego te dwa podmioty,

następny stosunek pracy powstaje bezpośrednio po zakończeniu aktualnego.

Z punktu pierwszego wynika to, że pracodawca nie może jednostronnie narzucić takiego rozwiązania. Co więcej, nie może być ono zastosowane, gdy tylko pracownik będzie za nim optował, a nie zgodzi się na to pracodawca. Możliwość ta odnosi się jednak bezpośrednio tylko do tych samych stron stosunku pracy.

Kolejny pracodawca danej osoby nie przejmuje obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy. Tak też stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 19.02.1980 r., I PRN 9/80, OSNC 1980/7-8/149).

Taka zasada nie oznacza jednak, że nowy pracodawca nie może przejąć tego obowiązku na mocy stosownych ustaleń. Aktualna ciągle pozostaje opinia wyrażona przez Sąd Najwyższy w wyroku z 27.11.1980 r., I PRN 124/80 (OSNC 1981/6/113), zgodnie z którą nowy zakład pracy nie przejmuje obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy, chociażby stosunek pracy w dotychczasowym zakładzie został rozwiązany na mocy porozumienia stron w wyniku porozumienia zakładów pracy, chyba że porozumieniem między zakładami – za zgodą zainteresowanego pracownika – objęto obowiązek nowego zakładu udzielenia pracownikowi nie wykorzystanego urlopu, do którego nabył prawo w dotychczasowym zakładzie.

Dopuścić powinniśmy więc możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy pracodawcami oraz pracownikiem, czyli rodzaj trójstronnej umowy, na podstawie której nowy pracodawca przejmuje na siebie obowiązek udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego do dnia rozwiązania stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy, na co pracownik (jako osoba uprawniona do tego urlopu, a w konsekwencji także do określonej kwoty pieniędzy jako ekwiwalentu) wyraża zgodę.



Podstawa prawna:

Art. 171 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, kodeks pracy, rozwiązanie umowy o pracę, pracownik