MZ: NIE dla dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi

Interpelacja nr 1364 do ministra zdrowia w sprawie dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi

Szanowna Pani Minister,

w trakcie dyżuru poselskiego do mojego biura zgłosiła się grupa honorowych dawców krwi z propozycją rozszerzenia przywilejów zasłużonych dla zdrowia honorowych krwiodawców. Podczas rozmowy zaproponowali oni, aby każdy emerytowany honorowy dawca krwi otrzymywał dodatek do emerytury w wysokości 300 zł pod warunkiem, że oddał co najmniej 20 litrów krwi. Podkreślili również, że honorowym krwiodawcom przysługuje szereg udogodnień w tym: zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i w dniu następnym, możliwość bezpłatnego uzyskania wyników swoich badań laboratoryjnych, zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi, ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa, możliwość korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz w zależności od miejscowości także ulgi (bądź zwolnienie z opłat) na przejazdy komunikacją publiczną. Jak podkreślili są to udogodnienia, które dotyczą tylko czynnych dawców krwi. Wraz z zakończeniem donacji wspomniane udogodnienia tracą bezpowrotnie. Nawet możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych już w tej chwili straciła na wartości, bo wielokrotnie dochodzi do sytuacji spornych z pacjentami czekającymi w kolejce do lekarza.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

Czy minister zdrowia rozważa lub planuje wprowadzenie dodatku w wysokości 300 zł dla emerytowanych honorowych dawców krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi, ale utracili swoje przywileje wraz z zakończeniem donacji? Czy w trakcie prac nad petycją w sprawie rozszerzenia przywilejów zasłużonych honorowych dawców krwi przeliczono jakie byłyby to wydatki dla budżetu? Czy minister zdrowia rozważa kontynuację prac nad projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie zapoczątkowane w poprzedniej kadencji?

Poseł Adam Dziedzic

6 lutego 2024 r.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 1364 Posła Adama Dziedzica w sprawie dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi,uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Krwiodawstwo w Polsce, podobnie jak w całej Europie, jest honorowe, dobrowolne i nie może pociągać za sobą jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej. Dlatego też każda decyzja o ewentualnym rozszerzeniu lub zmianie uprawnień przysługujących Honorowym Dawcom Krwi podejmowana jest w kontekście obowiązujących przepisów prawa, zarówno krajowego, jak i europejskiego, które jednoznacznie stanowi, że „oddawanie krwi, osocza lub innych składników krwi jest uważane za dobrowolne i nieodpłatne, jeżeli jest dokonywane przez osobę z jej własnej woli i nie daje podstaw do jakiejkolwiek zapłaty w formie pieniężnej lub w jakiejkolwiek równoważnej postaci. Wyłącza to również przyznanie wynagrodzenia w formie wypoczynku, który wykracza poza czas odpowiednio konieczny do oddania krwi i dojazdu. Drobne dowody uznania, napoje i zwrot kosztów podróży są zgodne z pojęciem dobrowolnego i nieodpłatnego oddawania krwi”. Należy mieć również na uwadze stanowisko prezentowane na posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Transfuzji Krwi, działającego w ramach Rady Europy1, podczas którego dyskutowana była definicja „finansowej korzyści”. W kontekście Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowania biologii i medycyny z dnia 19 listopada 1996 r. „finansowa korzyść” została określona jako zapłata lub korzyść jakiegokolwiek rodzaju oferowana bezpośrednio żywemu dawcy lub rodzinie zmarłego dawcy.

Rekompensata nigdy nie powinna wiązać się z donacją, w tym jej końcowym celem lub jakośc...