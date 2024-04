MRPiPS szykuje nowe formy wsparcia dla pracodawców

W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej trwają prace nad projektem nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Pracodawcy będą mogli korzystać m.in. z dofinansowania do zatrudnienia seniorów. Z form pomocy udzielanej przez urzędy pracy skorzystać będą mogły także firmy rodzinne, mimo pokrewieństwa klienta urzędu z pracodawcą. Projekt zakłada też np. poszerzenie dostępu do wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

„Konieczne jest wprowadzanie rozwiązań regulujących przyszłość, a nie przeszłość rynku pracy, rozwiązań adekwatnych do potrzeb klientów i pozwalającym kadrze zatrudnionej w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) oferować pełne wsparcie osobom poszukującym pracy i pracodawcom” – zapowiada resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jedną z nowością będzie nowa forma pomocy skierowana do firm zatrudniających seniorów. Chodzi o dofinansowanie do zatrudnienia starszej osoby szukającej pracy (np. emeryta) na poziomie maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia przez okres 24 miesięcy. Po tym czasie dany pracodawca będzie zobowiązany do dalszego zatrudniania seniora przez okres 12 miesięcy.

Wśród zapowiedzi znajduje się t...