MRPiPS o zasadach liczenia okresów zasiłkowych

Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 r. zmiany wyłączyły zasadę wliczania do okresu zasiłkowego jedynie okresów niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą. Obecnie okresy niezdolności do pracy, niezależnie od rodzaju schorzenia są wliczane do okresu zasiłkowego, przy czym utrzymana została zasada, że wlicza się okresy niezdolności do pracy, pomiędzy którymi przerwa nie była dłuższa niż 60 dni.