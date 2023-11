Mrożenie cen prądu i gazu. Nowy projekt zakłada wsparcie na pół roku

Do Sejmu trafił kolejny projekt dotyczący zamrożenia cen energii w 2024 r. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polska 2050 proponują wsparcie ograniczone do połowy przyszłego roku. Cena maksymalna za energię elektryczną ma wynieść w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku 693 zł/MWh. System wsparcia obejmie gospodarstwa domowe, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.