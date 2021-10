MRiPS: Wysokość emerytury zależy od stażu ubezpieczeniowego

W 2020 r. wypłacono 310,1 tys. emerytur z nowego systemu, niższych niż najniższa ustawowa emerytura. Wówczas było to 1200 zł brutto. Jest to prawie 19% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Emerytury głodowe otrzymują osoby, które nie udokumentowały stażu pracy uprawniającego do podwyższenia świadczenia do określonej przepisami prawa najniższej emerytury. Czy będą podjęte działania mające na celu zmianę przepisów prawa dotyczących systemu emerytalnego tak, aby w Polsce nie było pogłębiającego się problemu emerytur głodowych? - pyta posłanka Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 26900 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie emerytur głodowych

W 2020 r. wypłacono 310,1 tys. emerytur z nowego systemu, niższych niż najniższa ustawowa emerytura. Wówczas było to 1 200,00 zł brutto. Jest to prawie 19% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zgodnie z art. 67 Konstytucji RP osobom, które osiągnęły wiek emerytalny przysługuje prawo do zabezpieczenia społecznego. Emerytury głodowe otrzymują osoby, które nie udokumentowały stażu pracy uprawniającego do podwyższenia świadczenia do określonej przepisami prawa najniższej emerytury. Obecnie funkcjonujące restrykcyjne zasady warunkujące prawo do najniższej emerytury powodują, że coraz więcej seniorów żyje w ubóstwie. Ponadto podczas, gdy wielu osobom znajdującym się w tej sytuacji zabrakło wiele lat do spełnienia ustawowych kryteriów, to innym zaledwie kilka miesięcy.

W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź: Czy podejmie Pani działania mające na celu zmianę przepisów prawa dotyczących systemu emerytalnego tak, aby w Polsce nie było pogłębiającego się problemu emerytur głodowych? Jeżeli tak, to jakie to będą działania i w jakim terminie zostaną podjęte?

Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz

13 września 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 26900 w sprawie emerytur głodowych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację poselską Pani Marzeny Okła-Drewnowicz (KO) w sprawie emerytur głodowych (K9INT26900), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Od dnia 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce nowy system emerytalny. W systemie tym prawo do emerytury uzależnione zostało od osiągnięcia określonego przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wieku emerytalnego, który obecnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawodawca nie określił natomiast wymaganego minimalnego wymiaru stażu ubezpieczeniowego. Tym samym za każdy okres ubezpieczenia - nawet bard...