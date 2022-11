MRiPS: Płatnicy składek otrzymają zaległe świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Resort rodziny i polityki społecznej przygotował stosowny projekt ustawy zmieniającej. W ustawie tej została wprowadzona regulacja, na mocy której płatnicy składek, którzy zawarli umowę o rozłożeniu na raty należności lub odroczeniu terminu płatności składek (umowa jest realizowana) traktowani są jako osoby nieposiadające zadłużenia wobec ZUS. Ubezpieczony będzie miał prawo do świadczeń za okres od 1 stycznia 2022 r. Ponowne ustalenie prawa do świadczeń za okres od 1 stycznia 2022 r. zostanie przeprowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu.

Interpelacja nr 36560 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie niezgodności stanowiska ZUS z obowiązującymi przepisami polegającej na odmówieniu prawa do zasiłku chorobowego

Szanowna Pani Minister!

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do świadczeń chorobowych, o ile posiada wymagany okres podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, pozbawia przedsiębiorcę możliwości otrzymywania wymienionych wyżej świadczeń - do czasu spłaty całości zadłużenia (art. 2a ustawy zasiłkowej). Obecnie kwota zadłużenia nie może przekroczyć 30,10 zł. Przedsiębiorca może wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie zaległości składkowych na raty. Pozytywna decyzja, a następnie terminowa realizacja układu ratalnego i bieżących składek nie powinna wpływać na wypłatę świadczenia chorobowego.

Podsumowując, osoba prowadząca działalność gospodarczą, która podpisała z ZUS-em układ ratalny na spłatę zaległych składek powinna mieć wypłacony zasiłek chorobowy ponieważ:

spłaca zaległości zgodnie z harmonogramem,

wywiązuje się z terminowego opłacania bieżących składek.

Byłoby to zgodnie z oficjalną informacją znajdującą się na stronie www.zus.pl, z której wynika, że zadłużenie, które jest objęte układem ratalnym nie jest zaległością powodującą brak prawa do zasiłku chorobowego. Cytat: „Jeżeli masz zadłużenie, skorzystaj z układu ratalnego. Dzięki układowi ratalnemu możesz spłacić dług i jednocześnie, po opłaceniu składki bieżącej, możesz nabyć prawo do świadczeń” (https://www.zus.pl/-/oplacasz-skladki-na-wlasne-ubezpieczenie-to-informacja-dla-ciebie).

Jednak w praktyce w przypadku wystąpienia choroby ZUS podejmuje decyzję o odmowie prawa do zasiłku chorobowego. Uzasadnia to faktem, że istnieje zadłużenie wobec ZUS w kwocie przekraczającej 30,10 zł (1% minimalnego wynagrodzenia za pracę). ZUS jednocześnie potwierdza, że składki są opłacane terminowo i w pełnej wysokości, wobec czego dana osoba podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ale nie ma prawa do zasiłku. Interpretacja powyższego przepisu znalazła potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego m.in. w wyroku z dnia 17 stycznia 2019 r. (sygn. akt III UK 204/17). Cytat: „Uregulowaniem zadłużenia będzie zatem również ustalenie w układzie ratalnym harmonogramu spłat zaległości składkowych (art. 29 ust. 1 ustawy systemowej). Oznacza to, że roszczenie o wypłatę świadczenia nie wygasa (...), ...