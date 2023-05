MRiPS: Młodocianych czeka podwyżka wynagrodzeń

W przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekcie, który został opublikowany 8 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zaproponowano, by wynagrodzenie młodocianego w okresie nauki zawodu zostało podwyższone w stosunku procentowym do wysokości przeciętnej płacy: w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 8 proc.; w drugim roku nauki - nie mniej niż 9 proc.; w trzecim roku nauki - nie mniej niż 10 proc.; w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 7 proc. W praktyce np. w trzecim roku nauki minimalna stawka wyniosłaby 673,35 zł.