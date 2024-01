Możliwość wystawienia faktury z NIP do paragonu bez NIP

W przypadku, gdy sprzedający wystawi na żądanie klienta fakturę niezawierającą NIP nabywcy do paragonu fiskalnego niezawierającego NIP, sprzedający nie ma prawa do wystawienia faktury korygującej zawierającej NIP lub zaakceptowania noty korygującej wystawionej przez klienta z NIP wskazanym przez klienta i analogicznie, nabywca nie może wystawić noty korygującej.

We wniosku o interpretację podatnik (rolnik) wyjaśnił, że w sierpniu 2023 r. zamówił olej opałowy do suszarni zbożowej. Fakturę wystawiono na osobę prywatną, co podatnik zauważył dopiero przy drugiej fakturze. Firma odmawia wystawienia korekty czy też podpisania noty korygującej, tłumacząc to obostrzeniami ze strony urzędu celnego, urzędu skarbowego, ponieważ wystawili już paragon do faktury. Bez dopisania NIP-U (na obecnej fakturze widnieje imię i nazwisko oraz pesel), nazwy gospodarstwa, adresu siedziby podatnik nie może odpisać sobie podatku VAT.

Podatnik zapytał, czy na wystawioną już fakturę na osobę prywatną można zastosować notę korygującą na tę samą osobę, ale prowadzącą gospodarstwo rolne z NIP. Jego zdaniem - tak, ponieważ paliwo zostało dostarczone na adres gospodarstwa rolnego i zużyte na cele związane z działalnością gospodarczą, którą prowadzi jako rolnik opcja wystawienia korekty danych z osoby prywatnej z peselem na tę samą osobę tylko z danymi gospodarstwa rolnego i NIP powinna być uznana, bo tylko w takim przypadku daje to możliwość odliczenia należnego podatku VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji:

W myśl art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy re...