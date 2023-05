Możliwość wystawiania faktur i paragonów podczas zawieszenia działalności

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że od marca 2023 r. nie prowadził aktywnie działalności gospodarczej jako radca prawny świadczący pomoc prawną, ponieważ złożył wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej. Dodał, że jest pełnomocnikiem w co najmniej kilkunastu sprawach sądowych, których czas rozpoznania to średnio 2-3 lata, a często dłużej. Jego klientami są zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego. W sprawach tych, podczas zawieszenia działalności, będzie występował drugi pełnomocnik lub pełnomocnik substytucyjny, jednak mimo to, podatnik dalej pozostanie stroną umów zlecenia usług prawnych zawartych z klientami. Część wynagrodzenia, zgodnie z zawartymi umowami, będzie wymagalna dopiero po wykonaniu usługi, tj. po zakończeniu postępowania sądowego na podstawie wystawionej faktury lub paragonu w przypadku wpłaty wynagrodzenia od osób fizycznych. W przypadku części spraw klienci nie uregulowali zaległych płatności, które już są wymagalne. Ponadto, w kilku postępowaniach sądowych, podatnik jest pełnomocnikiem z urzędu lub kuratorem wyznaczonym przez sąd. Także w tym wypadku jest zobowiązany do wystawienia faktury na rzecz sądu po prawomocnym zakończeniu postępowania.

W związku z powyższym podatnik zapytał, czy w okresie zawieszenia działalności może wystawiać faktury i paragony. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Kwestia ta została uregulowana m.in. w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie ...