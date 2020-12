Możliwość wyłączenia kasy on-line w okresie jej bezczynności

Podatnik nie musi mieć włączonej i podłączonej kasy do internetu, kiedy nie ma go w firmie i nie dokonuje transakcji sprzedaży urządzeń. Jednakże powinien kasę fiskalną włączać w czasie pracy w firmie i podczas sprzedaży, ponieważ nawet w momencie, gdy nie dokonuje sprzedaży ale jest w firmie i w gotowości do sprzedaży powinien mieć kasę on-line włączoną i połączoną z internetem. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.