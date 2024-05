Ministerstwo Rozwoju i Technologii o tzw. urlopie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od tego, czy są aktywni czy też korzystają z czasu wolnego. Propozycja "urlopu dla przedsiębiorców" miałaby zmniejszyć to obciążenie poprzez zwolnienie przedsiębiorców z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc, co pozwoliłoby im na oszczędność finansową. Dodatkowo, zapewnienie świadczenia urlopowego w wysokości połowy płacy minimalnej podczas tego miesiąca wolnego byłoby dodatkowym wsparciem finansowym dla przedsiębiorców, pozwalającym im na utrzymanie płynności finansowej podczas odpoczynku.

Interpelacja nr 2240 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie tzw. urlopu dla przedsiębiorców

Szanowna Pani Minister,

w pakiecie zobowiązań zaprezentowanym przez premiera Donalda Tuska znalazła się kwestia "wprowadzenia „urlopu dla przedsiębiorców”: czyli jednego miesiąca wolnego od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenia urlopowego w wysokości połowy płacy minimalnej".

Przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od tego, czy są aktywni czy też korzystają z czasu wolnego. Propozycja "urlopu dla przedsiębiorców" miałaby zmniejszyć to obciążenie poprzez zwolnienie przedsiębiorców z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc, co pozwoliłoby im na oszczędność finansową. Dodatkowo, zapewnienie świadczenia urlopowego w wysokości połowy płacy minimalnej podczas tego miesiąca wolnego byłoby dodatkowym wsparciem finansowym dla przedsiębiorców, pozwalającym im na utrzymanie płynności finansowej podczas odpoczynku. Wprowadzenie tego świadczenia wymagałoby jednak zmian w obowiązujących przepisach prawa podatkowego oraz systemie ubezpieczeń społecznych. Konieczne byłoby również dokładne opracowanie kryteriów kwalifikowalności do tego świadczenia oraz procedur jego wypłaty. W związku powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

Jakie kroki zostaną podjęte w celu wprowadzenia „urlopu dla przedsiębiorców” i jakie są przewidywane terminy realizacji tego przedsięwzięcia? Czy przewiduje się wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń socjalnych dla przedsiębiorców korzystających z „urlopu dla przedsiębiorców”, takich jak zachowanie ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego czy emerytalnego? Jakie są planowane zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych i wynagrodzenia za czas urlopu dla przedsiębiorców, oraz jakie będą ich konsekwencje finansowe dla budżetu państwa? Czy obecna koalicja rządząca przewiduje kampanię informacyjną dla przedsiębiorców na temat „urlopu dla przedsiębiorców” i nowych praw z nimi związanych? Jakie są oczekiwane korzyści dla przedsiębiorców z wprowadzenia „urlopu dla przedsiębiorców” i w jaki sposób będą one mierzone i oceniane?

Poseł Daniel Milewski

21 marca 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2240 w sprawie tzw. urlopu dla przedsiębiorców

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Daniela Milewskiego sprawie tzw. urlopu dla przedsię...