Mikrorachunek dla podatników VAT

Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowość, która zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r. Jednak w pewnym sensie nie jest to nowe rozwiązanie. Stanowi ono bowiem powielenie dobrego wzoru funkcjonującego już od jakiegoś czasu w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym rachunkiem każdego przedsiębiorcy, który występuje jako podatnik czy też płatnik oraz każdej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy z tych podmiotów ma obowiązek dokonywania wszelkich płatności z tytułu VAT, CIT oraz PIT na swój, sobie tylko właściwy indywidualny rachunek bankowy. Są to więc kluczowe (szczególnie VAT) podatki zasilające Skarb Państwa.

Obrazowo działanie mikrorachunku można przedstawić tak. Jeden podatnik to jeden rachunek bankowy. Dotychczas wpłaty takie kierować należało na rachunki bankowe poszczególnych urzędów skarbowych. Były one właściwe dla urzędów skarbowych i jednocześnie podatników podlegających ich właściwości.

Rachunki bankowe urzędów skarbowych przeznaczone do wpłat ww. podatków aktywne były do 31 grudnia 2019 r. Do tego dnia było możliwe dokonywanie na nie wpłat.

Na rachunek przeznaczony indywidualnie dla każdego podatnika kierowane są wpłaty należne tylko od niego. Z kolei zwroty nadpłat oraz podatków odbywać się będą na niezmienionych zasadach. Dokonywane będą w szczególności na rachunek bankowy podatnika.

Mikrorachunek pozwala na dokonywanie wpłat z następujących tytułów:

VAT - obejmujący m.in. deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12,

CIT - obejmujący m.in. deklaracje CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-6, CIT-6AR, CIT-6R, CIT-9R, CIT-14,

PIT - obejmujący m.in. deklaracje PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-8AR,

niepodatkowych należności budżetowych, tj. odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) oraz koszty upomnienia.

Pozostałe podatki, czyli np. akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, należy wpłacać tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych. Na dotychczasowych zasadach wpłacać także należy podatek, jeśli rozliczasz się na karcie podatkowej oraz VAT-14 i VAT w imporcie. Również wpłaty za mandaty karne reguluje się tak jak dotychczas, tj. na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.

Przeczytaj także:

Zobowiązania podatkowe: Symbole formularzy i tytułów płatności

Spółka osobowa należności z tytułu VAT oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń uiszczać będzie na mikrorachunek spółki. Wpłat...