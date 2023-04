MF upraszcza system podatkowy na zlecenie Premiera

Pytanie dziennikarza:

Premier poinformował, że zlecił Ministerstwu prace nad uproszczeniem systemu podatkowego. Czy to będzie kolejna odsłona Polskiego Ładu? Te prace dotyczą podatku dochodowego, czy również VAT? Jak ta deklaracja ma się do tego, że do systemu wprowadzane są ciągle nowe ulgi podatkowe, które nie są uproszczeniem systemu, lecz przeciwnością tego działania?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie dziennikarza:

Procedowany w Ministerstwie Finansów projekt zmian w ordynacji podatkowej jest największą od lat nowelizacją tej ustawy. Zawiera ona szereg rozwiązań służących uproszczeniu procedur podatkowych, zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości.

Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie ułatwień dla wszystkich podatników, także przedsiębiorców. Prostsze sprawy będą mogły być załatwiane na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym, co pozwoli na uzyskanie decyzji już w 14 dni. Kolejne rozwiązanie umożliwi umorzenie podatku przed terminem jego płatności.

Planujemy również umożliwienie zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł). Stworzy to szersze możliwo...