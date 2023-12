MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku

Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, w których autorzy podszywają się pod resort finansów i informują o rzekomym zwrocie nadpłaconego podatku za 2022 r. – ostrzega Ministerstwo Finansów. W rzeczywistości resort i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają do podatników tego typu wiadomości.

Z napływających do resortu zgłoszeń wynika, że do części podatników rozsyłane są wiadomości e-mail, w których nadawca informuje o przysługującym podatnikowi zwrocie nadpłaconego podatku i zaleca zalogowanie się w serwisie e-Urzędu Skarbowego. W praktyce jednak kliknięcie w okno logowania kieruje użytkownika na stronę służącą do wyłudzania danych.

„Fałszywa wiadomość zawiera logo Ministerstwa Finansów i serwi...