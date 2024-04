MF o wprowadzeniu tzw. kasowego PIT

Wprowadzenie kasowego sposobu rozliczeń przez przedsiębiorców, czyli tzw. kasowego PIT, zapowiedział Premier w expose wygłoszonym 13 grudnia 2023 r. Realizacją tych zapowiedzi jest opracowany projekt ustawy wdrażający kasowy sposób rozliczeń przez przedsiębiorców. Projekt zakłada wejście w życie proponowanych rozwiązań z dniem 1 stycznia 2025 r. Dzięki wdrażanym zmianom przedsiębiorcy zyskają możliwość ustalenia przychodu dopiero po otrzymaniu zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę (maksymalnie do 2 lat od wystawienia faktury), co będzie skutkować również późniejszym terminem zapłaty podatku - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 2243 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia tzw. kasowego PIT-u

Szanowny Panie Ministrze,

w pakiecie zobowiązań zaprezentowanym przez premiera Donalda Tuska znalazła się zapowiedź, że "przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT)".

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest pobierany na zasadzie kalendarzowej, co oznacza, że przedsiębiorcy są zobligowani do zapłacenia podatku od zarobków w okresie rozliczeniowym, niezależnie od momentu otrzymania środków z tytułu faktury. To oznacza, że przedsiębiorcy muszą płacić podatek od swoich dochodów według terminów ustalonych przez urząd skarbowy, niezależnie od tego, czy otrzymali płatność za swoje usługi czy nie. Propozycja wprowadzenia kasowego PIT oznaczałaby zmianę sposobu pobierania podatku, tak aby przedsiębiorcy płacili go dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconych faktur. W praktyce oznaczałoby to, że przedsiębiorcy płaciliby podatek dochodowy tylko od dochodów faktycznie otrzymanych, co mogłoby poprawić płynność finansową dla wielu firm, szczególnie tych działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże, wprowadzenie takiego systemu wymagałoby gruntownych zmian w obowiązującym prawie podatkowym oraz procedurach administracyjnych. Konieczne byłoby również doprecyzowanie kwestii ewentualnych zaległości podatkowych oraz kar za opóźnione płatności podatków. Ostatecznie, wprowadzenie kasowego PIT mogłoby mieć istotny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw, ale wymagałoby przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych i analizy konsekwencji ekonomicznych.

W związku powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

Jakie kroki zostaną podjęte w celu wprowadzenia systemu kasowego PIT, i jakie są przewidywane terminy realizacji tego przedsięwzięcia? Czy istnieje plan na dostosowanie procedur księgowych i systemów informatycznych do nowych wymogów kasowego PIT, oraz jakie są koszty związane z tą adaptacją? Jakie działania podejmowane są w celu zapewnienia przejrzystości i uczciwości procesu opodatkowania dochodów przedsiębiorców w ramach systemu kasowego PIT? Czy obecna koalicja rządząca przewiduje kampanię informacyjną dla przedsiębiorców na temat zmian w systemie opodatkowania i nowych obowiązków z nimi związanych? Jakie są oczekiwane korzyści dla przedsiębiorców z wprowadzenia kasowego PIT, i w jaki sposób będą one mierzone i oceniane?

Poseł Daniel Milewski

21 marca 2024 r.