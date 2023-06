MF o składce zdrowotnej po wejściu w życie tzw. Polskiego Ładu

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, Minister Zdrowia nie przewiduje obecnie rezygnacji z systemu powiązania podstawy wymiaru składki z rzeczywistym dochodem przedsiębiorców i powrotu do obowiązującego do 1 stycznia 2022 systemu opartego na ryczałtowej (stałej - niezależnej od osiąganego dochodu) wysokości składki zdrowotnej. Ponadto, w Ministerstwie Zdrowia wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwem Finansów prowadzone są analizy dotyczące uproszczenia zasad poboru składki zdrowotnej od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Interpelacja nr 41247 do ministra finansów w sprawie składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców w wyniku obowiązywania tzw. Polskiego Ładu

Szanowny Panie Premierze,

w 2021 r. w związku z planowanym wejściem w życie szeregu przepisów składających się na tzw. Polski Ład informował Pan osoby prowadzące działalność gospodarczą o korzystnych skutkach zmiany sposobu rozliczaniu podatku dochodowego na formę ryczałtu ewidencjonowanego („Dla tych, co zarabiają do 10 tys. zł miesięcznie, mam propozycję - zastanówcie się, czy nie lepiej przejść na ryczałt. Bo obniżamy stawki” - cytat z konferencji prasowej z dn. 2 czerwca 2021 r.). W efekcie duża grupa obywateli kierująca się zasadą zaufania do organów państwa oraz osób pełniących funkcje publiczne zdecydowała się na zmianę sposobu rozliczania podatku zgodnie z sugestiami Pana Premiera.

Aktualnie ze wszystkich części kraju dochodzą do nas informacje o przedsiębiorcach przytłoczonych wysokością danin społecznych koniecznych do uregulowania po zmianie prawa. W szczególności osoby prowadzące działalność gospodarczą spotykają się z koniecznością dokonania liczonych w tysiącach złotych dopłat z tytułu składki zdrowotnej za 2022 r. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego problem dotyczy osób, które w minionym roku zdołały przekroczyć próg przychodowy w wysokości 60 tysięcy złotych, co w świetle unormowań tzw. Polskiego Ładu wiąże się z kilkudziesięcioprocentowym wzrostem comiesięcznej składki zdrowotnej. Niemniej z ogromnym wzrostem zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: „ZUS”) spotykają się także przedsiębiorcy rozliczający się w inny sposób, tj. według skali podatkowej lub podatku liniowego.

Nie wymaga jak się wydaje tłumaczenia, że w dobie bardzo wysokiej inflacji, w tym drastycznych wzrostów cen energii, paliwa czy materiałów budowlanych, konieczność dokonywania wielotysięcznych dopłat na konto ZUS w oparciu o wprowadzane w chaotyczny sposób i niezrozumiałe dla znacznej części obywateli przepisy tzw. Polskiego Ładu może okazać się dla wielu osób ostatecznym bodźcem do rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej. Niezależnie sytuacja, w której postępowanie zgodnie z publicznymi zapewnieniami i sugestiami prezesa Rady Ministrów prowadzi obywateli - w ocenie ich samych - do negatywnych konsekwencji finansowych, stanowi zagrożenie dla fundamentalnej wartości, jaką jest zaufanie obywateli do organów państwa.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie były podstawy sugestii/rady poczynionej przez Pana Premiera w czerwcu 2021 r., aby przy dochodzie poniżej 10 tys. złotych miesięcznie przedsiębiorcy przechodzili na rozliczenie ryczałtowe? W szczególności z czego wynikała ww. kwota? Czy zdaniem Pana Premiera czas i sposób wprowadzenia w ramach tzw. Polskiego Ładu zmian podatkowych oraz zmian w zakresie składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców był odpowiedni do tego, aby osoby te w sposób kompleksowy zapoznały się z konsekwencjami prawnymi wprowadzanych zmian? Czy Rada Ministrów lub Ministerstwo Finansów planują obniżenie składki zdrowotnej płaconej przed przedsiębiorców lub zmniejszenie w inny sposób obciążeń ponoszonych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na rzecz ZUS?

Poseł Marcin Kierwiński

