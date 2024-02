MF o podatkach od artystów ulicznych

Pytanie dziennikarza z 15.02.2024 r.:

Czy artyści uliczni, tacy jak muzycy, wokaliści, którzy stają w miejscach publicznych i zbierają pieniądze "do kapelusza", powinni rozliczać się z Urzędem Skarbowym? Czy powinni odprowadzać podatki, a jeśli tak, to na jakich warunkach? Czy jest to zjawisko "ścigane" przez Urząd Skarbowy?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie dziennikarza z 19.02.2024 r.:

Podstawową zasadą podatku PIT jest samoopodatkowanie, tzn. na podatniku spoczywa obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym wszystkich uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody osoby fizycznej, z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie przepisów.

Urzędy skarbowe weryfikują rozliczenia podatników opierając się na różnych źródłach informacji i kryteriach. Nie skupiają się w sposób szczególny na konkretnej osobie, tylko dlatego, że wykonuje określonego rodza...