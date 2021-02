MF o dopuszczalnej modyfikacji umowy i sprzedaży przedmiotu leasingu

Wydana przez Ministerstwo Finansów interpretacja ogólna wyjaśnia ewentualne wątpliwości co do modyfikacji treści umowy leasingu, a także skutków sprzedaży przedmiotu leasingu przez finansującego w trakcie trwania umowy. W interpretacji wskazano zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy leasingu (w tym co do okresu jej trwania, czy wysokości rat leasingowych), które nie mają wpływu na jej treść jako umowy leasingu dla celów podatkowych i tym samym nie powodują konieczności ponownego podatkowego jej weryfikowania. Rozstrzygnięto również kwestię ustalenia wysokości przychodu w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej, w trakcie trwania umowy.