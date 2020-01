MF informuje - do końca 2020 r. bez zmian w relacjach handlowych z Wielką Brytanią

W brytyjskim parlamencie trwają prace nad ustawą, która wprowadza w życie Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Projektem ustawy, który 9 stycznia br. przyjęła Izba Gmin, zajmuje się teraz Izba Lordów. Jeśli nie zgłosi do niej poprawek, ustawa trafi ponownie do Izby Gmin. Ostatecznie projekt ustawy trafi do zatwierdzenia przez królową, co jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego w Wielkiej Brytanii.