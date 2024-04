Masowa redukcja zatrudnienia. Polski rynek pracy

Zwiększa się masowa redukcja zatrudnienia. Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz rozwój cyfryzacji i nowych technologii to główne czynniki przyczyniające się do planowanych redukcji zatrudnienia – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”. Najwięcej osób planuje zwolnić się w branżach przetwórstwa przemysłowego oraz sektorze IT.