Mandatem w przedsiębiorcę

Według informacji medialnych kierownictwo skarbówki zarządziło akcję kontrolowania przedsiębiorców i nakładania na nich mandatów, pomimo że w kraju obowiązuje stan epidemii oraz wiele utrudnień z nim związanych. Harmonogram akcji przewiduje, że od 11 do 29 stycznia 2021 r. w firmach mają być przeprowadzone postępowania mandatowe. Ponadto zgodnie z harmonogramem akcji w okresie od 1 do 15 lutego 2021 r. skarbówka ma skontrolować firmy, które zawiesiły działalność gospodarczą. Głównym celem ma być kontrolowanie rzetelności wydawania paragonów fiskalnych. Pieniądze z mandatów mają posłużyć do zasypania olbrzymiej dziury w budżecie państwa.