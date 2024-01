Mały ZUS plus. ZUS wprowadza w błąd przedsiębiorców!

Pilna interwencja Rzecznika Adama Abramowicza u Premiera Donalda Tuska. Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców o niewielkich dochodach mogą stracić swoje firmy i popaść w długi. Według wytycznych ZUS przedsiębiorcy korzystający w latach 2019-2021 z preferencyjnych składek Mały ZUS Plus mogą korzystać z tego rozwiązania dopiero od stycznia 2025. Odmienne stanowisko zajął Rzecznik MŚP. Jego zdaniem intencją prawodawcy było, ażeby przedsiębiorcy mogli korzystać z tego odciążenia w cyklicznych pięcioletnich okresach, a zatem podmioty, które korzystały z niej w latach 2019-2021, są uprawnione do ponownego skorzystania z preferencji od początku 2024. Co istotne, warunkiem możliwości skorzystania z ulgi jest złożenie odpowiedniego zgłoszenia do ZUS do dnia 31 stycznia br. Rozstrzygnięcie rozbieżności między ZUS a Rzecznikiem MŚP jest więc sprawą nader pilną.