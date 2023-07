Mały ZUS Plus o rok dłużej. Sejm pracuje też nad kolejnymi zmianami

Od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dodatkowego roku z tzw. Małym ZUS Plus – wynika z nowelizacji, która czeka obecnie na podpis prezydenta. Nowe rozwiązanie ma mieć charakter jednorazowy i dotyczyć przedsiębiorców, którzy co najmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z tej preferencji. Do Sejmu trafił też projekt przewidujący całkowitą likwidację ograniczenia czasowego w korzystaniu z ulgi.