Mały ZUS plus: Ministerstwo ignoruje prawa przedsiębiorców

17 stycznia 2024 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Premiera Donalda Tuska z prośbą o pilną interwencję w sprawie błędnej interpretacji przez ZUS przepisów o Małym ZUS-ie Plus. Sprawa dotyczy dziesiątków tysięcy drobnych przedsiębiorców, którzy korzystali z tej preferencji składkowej w latach 2019-2021 i po dwóch latach przerwy mają prawo ponownie korzystać z tej preferencji, którego to prawa Zakład im odmawia.