Mały ZUS Plus. Jak liczyć okres 60 miesięcy? - ZUS odpowiada

Zapis „ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych” dotyczy okresu przed pierwszym miesiącem w danym roku kalendarzowym, w którym osoba mogłaby skorzystać z ulgi. Jeśli więc osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą spełnia pozostałe warunki określone ustawowo do skorzystania z ulgi w styczniu danego roku, okres 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej należy ustalać począwszy od grudnia roku poprzedniego. W przypadku stycznia 2024 r. i prowadzenia bez przerw działalności gospodarczej, okres ostatnich miesięcy kalendarzowych to 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2023 r. - wyjaśnia ZUS w interpretacji indywidualnej.

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację wskazał, że jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wykorzystał 36-miesięczny okres podlegania pod tzw. „Mały ZUS plus” z dniem 31.12.2021 r. Przedsiębiorca przez 2 kolejne lata tj. od 1.1.2022 r. do 31.12.2023 r. opłacał tzw. normalny ZUS. W związku z tym powziął wątpliwość czy od 1.1.2024 r. może skorzystać ponownie z tzw. „Małego ZUS plus”.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku, przedsiębiorca poinformował, że:

przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 120 000 zł za rok 2023,

nie wykonuje pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, nie wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,

nie prowadzi i w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadził innej niż opisana we wniosku pozarolniczej działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

w poprzednim roku kalendarzowym nie miały w przypadku przedsiębiorcy zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem przedsiębiorcy będzie możliwe ponowne skorzystanie z tzw. Małego ZUS plus, gdyż od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. (36 miesięcy) opłacał tzw. mały ZUS Plus, natomiast od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. (24 miesiące) opłacał normalny ZUS, co oznacza, iż został spełniony ustawowy wymóg 24 miesięcy pomiędzy kolejnymi okresami dający możliwość ponownego korzystania z Małego ZUS plus.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek.

Jednocześnie, w myśl art. 18 ust. 8 wskazanej ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących działalność pozarolniczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Natomiast, z art. 18c ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że „podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne ...