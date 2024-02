Małe wiatraki z dopłatami? Nowy program budzi kontrowersje

Konsultacje dotyczące programu dopłat pn. „Moja Elektrownia Wiatrowa” zakończyły się 6 lutego br. W założeniu program ma obejmować dofinansowanie na poziomie do 30 tys. zł (do 50 proc. kosztów) dla zakupu małych mikroinstalacji wiatrowych. W praktyce chodzi o turbiny wiatrowe o wysokości do 30 m i mocy do 50 kW. Co istotne, tego rodzaju małe wiatraki nie zyskały do tej pory dużej popularności w żadnym europejskim kraju. Przewidywany budżet programu to 400 mln zł.

Program jest krytykowany przez środowisko biz...