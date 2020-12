Luka płacowa między kobietami i mężczyznami. Jest gorzej, gdy jest lepiej

Interpelacja nr 14680 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie opracowania programu likwidacji luki płacowej między kobietami i mężczyznami

Pani Minister!

Luka płacowa ze względu na płeć, to różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn, znajdujących się na tych samych stanowiskach i wykonujących te same obowiązki zawodowe. Dysproporcja w zarobkach jest konsekwencją, a zarazem jedną z głównych przyczyn dyskryminacji kobiet, ich mniejszej aktywności zawodowej, trudności w zdobyciu niezależności finansowej, niższego poziomu życia, zwłaszcza na emeryturze.

Według danych ostatnio opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny, średnia luka płacowa (tzw. Gender Pay Gap) w 2018 r., w Unii Europejskiej wyniosła 14.8 proc. na niekorzyść kobiet. Polska w tym zestawieniu wypadła lepiej (8.8 proc.), ale gorzej niż 2016 r., kiedy ta różnica wyniosła 7.2 proc.

Jako Posłanka na Sejm RP, jestem zobowiązana do dbałości o równość oraz likwidację dyskryminacji ze względu na płeć. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:

Jakie działania prowadzi ministerstwo w celu minimalizacji luki płacowej i zapewnienia kobietom takiego samego wynagrodzenia, jakie mają mężczyźni na tych samych stanowiskach i wykonujący te same obowiązki zawodowe? Czy ministerstwo przygotowało kompleksowy program systematycznego zmniejszania luki płacowej? Jeśli tak, proszę o przedstawienie z uwzględnieniem informacji na ile lat jest rozpisany i jakie działania obejmuje, kiedy luka ma spaść poniżej 5 proc., kiedy poniżej 1 proc.? Jeśli jeszcze nie ma takiego programu, kiedy będzie opracowany? Jeśli są tylko częściowe opracowania, wnoszę o ich udostępnienie. Czy ministerstwo dysponuje innymi wynikami badań luki płacowej niż opublikowane przez Eurostat za rok 2016 i 2018? Jaki wpływ na mniejszą niż średnio w UE lukę płacową w Polsce ma fakt, że znaczny 13-14 proc. zatrudnionych otrzymuje minimalne wynagrodzenie, które jest niezależne od płci? Co jest powodem pogłębienia luki płacowej w Polsce w 2018 r. w stosunku do 2016 r.?

Posłowie:

Joanna Senyszyn, Karolina Pawliczak, Marcin Kulasek, Tomasz Trela, Monika Pawłowska, Wiesław Szczepański, Wanda Nowicka, Beata Maciejewska, Marek Rutka, Jan Szopiński, Joanna Scheuring-Wielgus, Przemysław Koperski, Katarzyna Ueberhan, Krzysztof Śmiszek, Katarzyna Kretkowska, Monika Falej, Anita Kucharska-Dziedzic, Robert Obaz

Gdynia, 14 listopada 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 14680 w sprawie opracowania programu likwidacji luki płacowej między kobietami i mężczyznami

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr K9INT14680 Joanny Senyszyn z grupą Posłów (Lewica) w sprawie opracowania programu likwidacji luki płacowej między kobietami i mężczyznami przekładam poniżej odpowiedzi na pytania zawarte w ww. interpelacji.

Ad 1. Polska zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu gwarantując, w Konstytucji i w ustawach zwykłych, równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości oraz do zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Stosownie do art. 183c Kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pojęcie „prac o jednakowej wartości” jest zdefi...