Limit zużycia energii 2 tys. kWh. A co dalej?

O ile więcej będą płacić ludzie, którzy przekroczą ustalony limit? Co z osobami, które swoje domy ogrzewają prądem? Co z osobami, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych, gdzie jedynym źródłem ciepła jest prąd? Co z przedsiębiorcami prowadzącymi zakłady i przedsiębiorstwa, takie jak piekarnie, cukiernie, restauracje itp., których nie obejmą dopłaty przewidziane dla firm energochłonnych z branży ceramicznej, szklanej, hutniczej czy azotowej? - pytają posłowie prezesa Rady Ministrów.