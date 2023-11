Likwidacja działalności - zwrot nadwyżki VAT

W przypadku likwidacji działalności może powstać sytuacja, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia spisu z natury będzie miał niezakończone rozliczenia w podatku VAT - i to fiskus będzie zobowiązany do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Na mocy art. 14 ust. 5 ustawy VAT w sytuacji gdy dochodzi do:

rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego

- powstaje konieczność sporządzenia spisu z natury i równocześnie w tymże dniu powstaje obowiązek podatkowy w zakresie odprowadzenia podatku należnego od wartości remanentu likwidacyjnego w stosunku do towarów, własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, co do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie jednak - na mocy art. 14 ust. 9a ustawy VAT – jeżeli okaże się, że na dzień sporządzenia spisu z nat...