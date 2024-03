Kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 tys. zł? Tak, ale…

Ze względu na partycypację jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku PIT, wprowadzanie zmian wymaga szczególnej ostrożności. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą uzgadniane ze stroną samorządową. Jest to istotna kwota dla finansów publicznych, dlatego decyzja co do momentu podwyższenia kwoty wolnej od podatku musi korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.