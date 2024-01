Kto zapłaci mniej za prąd w 2024 roku

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, to do końca czerwca 2024 roku będziesz mógł płacić za energię elektryczną niższą stawkę - 693 zł/MWh. Zamrożenie ceny prądu to nadzwyczajny środek, który ma wesprzeć firmy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać.