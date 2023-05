Kto skorzysta ze świadczenia wspierającego?

Progi punktowe ustalone na poziomach 70-79, 80-89 i 90-100 nie gwarantują, że świadczenie wspierające otrzymają wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które faktycznie tego potrzebują. Szacuje się, że tylko 500 tys. osób z niepełnosprawnościami będzie kwalifikowało się do dodatkowego wsparcia, w tym 50 tys. o największej potrzebie wsparcia, 150 tys. ze średnim stopniem wsparcia i 300 tys. o najniższej potrzebie wsparcia. Wynika z tego, że pozostałe ok. 600 tys. osób z niepełnosprawnościami mających pkt 7 lub 8 w orzeczeniu i niepełnosprawność w stopniu znacznym nie skorzysta z tego świadczenia.

Interpelacja nr 40739 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy o świadczeniu wspierającym

Szanowna Pani Minister!

Do mojego biura zgłaszają się osoby niepełnosprawne oraz rodziny z osobami z niepełnosprawnościami z wielkimi obawami dotyczącymi projektu ustawy o świadczeniu wspierającym.

Projektowana ustawa wprowadza do systemu prawnego nowy rodzaj świadczenia - świadczenie wspierające, które jest kierowane do osób z niepełnosprawnościami mających największą potrzebę wsparcia. Świadczenie kierowane będzie bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej, posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia.

Progi punktowe ustalone na poziomach 70-79, 80-89 i 90-100 nie gwarantują, że świadczenie wspierające otrzymają wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które faktycznie tego potrzebują. Szacuje się, że tylko 500 tys. osób z niepełnosprawnościami będzie kwalifikowało się do dodatkowego wsparcia, w tym 50 tys. o największej potrzebie wsparcia, 150 tys. ze średnim stopniem wsparcia i 300 tys. o najniższej potrzebie wsparcia. Wynika z tego, że pozostałe ok. 600 tys. osób z niepełnosprawnościami mających pkt 7 lub 8 w orzeczeniu i niepełnosprawność w stopniu znacznym nie skorzysta z tego świadczenia.

W związku z powyższym proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

Czy możliwe jest rozszerzenie i zwiększenie liczby progów punktowych do wsparcia, tak aby świadczenie otrzymały wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które go faktycznie potrzebują? Dlaczego warunkiem otrzymania świadczenia wspierającego jest rezygnacja opiekuna ze świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna? Kto przejmie opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, jeżeli opiekun po utracie świadczenia będzie musiał pójść do pracy? Jakie rozwiązanie jest przewidziane dla opiekunów, którzy już ze względu na wiek lub stan zdrowia nie będą mogli podjąć pracy?

Posłanka Iwona Hartwich

19 kwietnia 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 40739 w sprawie projektu ustawy o świadczeniu wspierającym

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 40739 Pani Poseł Iwony Hartwich w sprawie projektu ustawy o świadczeniu wspierającym, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Rząd Zjednoczonej Prawicy dostrzega trudną sytuację osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, dlatego też stale dokłada starań, by wsparcie dla tych osób i ich rodzin w jak największym stopniu odpowiadało na potrzeby tej grupy społecznej. Sprawa realizacji postulatów osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, dotyczących m.in. wprowadzenia zmian w warunkach przyznawania świadczeń opiekuńczych, jest kwestią bardzo istotną. Należy zauważyć, że kwestia poprawy sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami i opiekunów tych osób wymaga zmian stanowiących podstawę stworzenia zintegrowanego i spójnego systemu wsparcia tych osób.

W ramach prowadzonych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej prac nad przygotowaniem rozwiązań, które uwzględnią potrzeby w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, a zarazem realizacji ich praw zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, przygotowany został projekt ustawy o świadczeniu wspierającym (druk nr 3130), który zakłada przebudowę systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Projekt ten przewiduje wprowadzenie o...