Kto może posiadać kasę wirtualną? - zmiany od 25 sierpnia

25 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W efekcie zmian z tzw. kas wirtualnych korzystać mogą również ochotnicze straże pożarne oraz koła gospodyń wiejskich.

Jak działają kasy wirtualne

Od 1 czerwca 2020 roku możliwe jest tworzenie wirtualnych kas fiskalnych.

W odróżnieniu od tradycyjnych kas fiskalnych kasy wirtualne mają postać oprogramowania, które przedsiębiorca instaluje na tablecie, komputerze czy smartfonie.

Urządzenie, na którym zainstalowana jest kasa wirtualna, musi mieć możliwość podłączenia do drukarki i wydruku paragonów. Paragony są opatrzone unikalnym identyfikatorem.

Pamiętaj! Koszt zakupu kasy wirtualnej obejmuje tylko oprogramowanie. Za urządzenie, na którym je zainstalujesz lub za drukarkę - jeśli ich nie masz - trzeba zapłacić osobno.

Za dostęp do oprogramowania udostępnianego przez producenta kasy wirtualnej płacisz abonament. Ty decydujesz, na jaki okres kupujesz dostęp i jak długo będziesz płacić abonament. Zwykle są to umowy kilkumiesięczne.

Po wykupieniu dostępu do oprogramowania musisz skonfigurować urządzenie, na którym zainstalujesz oprogramowanie kasy. Pamiętaj, żeby zrobić to zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta kasy.

Ważne! W przeciwieństwie do innych kas, na przykład kas online, w przypadku kas wirtualnych producent, od którego kupujesz dostęp do kasy nie wydaje książki serwisowej kasy fiskalnej. W kasach wirtualnych rejestr wszystkich zdarzeń, które powinna zawierać książka kasy jest przekazywany bezpośrednio do Krajowej Administracji Skarbowej.

Kasa wirtualna musi mieć potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że spełnia ogólne warunki określone dla kas fiskalnych, w tym warunki dotyczące bezpieczeństwa. Takie potwierdzenie w postaci certyfikatu potwierdzającego, że kasa nadaje się do ewidencjonowania sprzedaży, producent kasy powinien otrzymać przed wprowadzeniem do obrotu i sprzedażą licencji na oprogramowanie. Żeby otrzymać certyfikat, producent kasy wirtualnej musi złożyć wniosek do Głównego Urzędu Miar.

Pamiętaj! Proces certyfikacji w Głównym Urzędzie Miar zwykle trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Możesz sprawdzić czy kasa rejestrująca, którą chcesz kupić ma certyfikat GUM w rejestrze decyzji prowadzonym przez Głów...