Kto daje i odbiera - czyli dlaczego opodatkowano świadczenie – tzw. 13 i 14

Dodatkowe świadczenia dla emerytów, nie wiadomo dlaczego nazywane trzynastą czy czternastą emeryturą jeszcze niedawno były wolne od podatku. Obecnie są już opodatkowane – i jak się okazuje z publikowanego niżej materiału, to opodatkowanie i objęcie ich składką na ubezpieczenie zdrowotne ma niebagatelne skutki finansowe – i zapewne to właśnie one stały się przyczyną podjęcia tej decyzji. O te przyczyny zapytano ministerstwo w jednej z poselskich interpelacji.