Księgowi i doradcy podatkowi załatwią zdalnie więcej spraw klientów

Klienci mogą również załatwić swoje sprawy podatkowe przez internet w serwisie e-Urząd Skarbowy, dzięki bezpiecznym formom logowania z wykorzystaniem platformy login.gov.pl. Korzystając z e-Urzędu Skarbowego klienci i ich pełnomocnicy mają możliwość załatwienia większości spraw bez wizyty w urzędzie skarbowym. W czasie webinarium dla podmiotów obsługujących podatników eksperci wyjaśniali, w jaki sposób księgowy lub doradca podatkowy mogą wykorzystać te narzędzia do efektywniejszej obsługi klientów.

Zbudowaliśmy system CRM, który pomaga naszym konsultantom udzielać spersonalizowanej odpowiedzi podczas rozmowy z klientem. Dzięki temu mogą udzielać odpowiedzi na większość nurtujących klientów pytań. Jeśli wymagają one np. specjalistycznej wiedzy, mogą zarezerwować klientowi wizytę w lokalnym urzędzie skarbowym, u pracownika specjalizującego się w danym obszarze zagadnień. W 2025 r. planujemy wprowadzić również możliwość bezpiecznego przełączenia rozmowy telefonicznej do pracownika w lokalnym urzędzie skarbowym. Cały czas istnieje też możliwość zadzwonienia „na biurko” konkretnego pracownika, jeśli klient dostał pismo dotyczące np. konkretnego postępowania. W takim piśmie jest podany numer telefonu, na który można zadzwonić – mówi Sylwia Zdebiak, dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w Ministerstwie Finansów.

Konto organizacji z nowymi funkcjonalnościami

Księgowi i doradcy podatkowi mogą skorzystać z tych ułatwień na różne sposoby, w zależności od tego kogo reprezentują. Obsługujący przedsiębiorców, fundacje i stowarzyszenia mogą wykorzystywać funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Tą drogą można szybko i wygodnie wyrazić zgodę na otrzymywania korespondencji na konto w e-US, składać pisma do organów podatkowych, bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, składać zawiadomienia i przeglądać dane rejestracyjne organizacji, czy wygenerować raport podatnika. Aby skorzystać z tych funkcjonalności, wystarczy, że organizacja złoży wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji dla osoby fizycznej, do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dostępny jest na stronie podatki.gov.pl (https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/konto-organizacji/wideo-i-pliki-do-pobrania-ko/)

Od kwietnia organizacje nie muszą już upoważniać pełnomocników, aby rozliczać się elektronicznie, ponieważ użytkownik konta organizacji może złożyć deklaracje z poziomu konta tej organiz...