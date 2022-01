Księgowi coraz drożsi

Interpelacja nr 29738 do ministra finansów w sprawie kosztów obsługi księgowej

Od nowego roku ceny usług biur rachunkowych pójdą w górę. Ostatnie dwa pandemiczne lata to czas wielu zmian, do których musieli dostosować się przedsiębiorcy. Między innymi zmiana pracy w wielu miejscach na pracę zdalną i hybrydową, liczne zwolnienia lekarskie, zmiany prawne, wzrost inflacji. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy mówią o tym, że biura rachunkowe i księgowi informują ich o nowych cennikach swoich usług. Ciągłe zmiany w prawie wymuszają na księgowych dodatkowe szkolenia i wymagają ciągłego podnoszenia kompetencji. Muszą również dostosować się do nowych przepisów prawnych. W związku z Polskim Ładem przed biurami rachunkowymi stoi wiele wyzwań i potrzeba by księgowi, doradcy podatkowi, biura rachunkowe oraz specjaliści od kadr i płac byli na bieżąco w zmieniającej się rzeczywistości prawnej.

W 2020 r. weszło w życie 14 921 stron maszynopisu nowych aktów prawnych. Tylko ustawa „covidowa” została zmieniona 66 razy. Jak wynika z przeprowadzonej przez redakcję PIT.pl ankiety, ceny usług księgowych od 2022 r. wzrosną w przedziale 20-50%.

58% badanych wskazuje że podniesie ceny usług o 20%, z kolei 27% odpowiadających w ankiecie zamierza je podnieść o 50%. O więcej niż 50% zamierza podnieść ceny 11% badanych. Co równie ważne, z przeprowadzonej przez redakcję PIT.pl ankiety wynika, że 60% respondentów planuje zmienić branżę. Tylko 32% nie planuje zmian w zakresie prowadzonej działalności. 9% zamierza zwiększyć zatrudnienie w związku z planowanymi zmianami w przepisach w ramach Polskiego Ładu.

Bardzo prawdopodobne również jest, że biura z obawy przed odpowiedzialnością karną coraz częściej będą korzystać z usług podmiotów uprawnionych do udzielania porad podatkowych (co niewątpliwie kosztuje) albo kierować do nich klientów. Biura dopuszczające się zbyt dużej liczby pomyłek zaczną upadać z powodu przegranych spraw odszkodowawczych i utraty dobrej renomy. Stąd tak ważna jest troska o jakość usług i wykwalifikowanych pracowników biur rachunkowych, co powiązane jest z kosztami biur rachunkowych, ale też wyższymi cenami usług przez nie świadczonych.

Jak ministerstwo odniesie się do problemu klientów w związku z samodzielną oceną jakości usług świadczonych przez biura rachunkowe?

W jaki sposób ministerstwo oraz rząd zamierzają wspierać polskich przedsiębiorców w związku z tak licznymi zmianami podatkowymi, które wiążą się również z podniesieniem cen usług księgowych i biur rachunkowych?

Posłanka Agnieszka Hanajczyk

26 grudnia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 29738 w sprawie kosztów obsługi księgowej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 29738 z 29 grudnia 2021 roku Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie kosztów obsługi księgowej, uprzejmie informuję.

W ramach działań podjętych w Polsce w latach 2013-2014 mających na celu ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych, zderegulowane zostało usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Do 9 sierpnia 2014 r., czynności składające się na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogły wykonywać wy...