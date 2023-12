KSeF w 2024 r. Nieposiadanie stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski

Skoro spółka nie będzie posiadała stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, to nie będzie miała od 1 lipca 2024 r. obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nie będzie również zobowiązana do odbioru faktur od polskich kontrahentów przy użyciu KSeF. Jednocześnie spółka powinna uzgodnić z danym kontrahentem inny sposób odbioru ustrukturyzowanej faktury. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka będąca podmiotem zarejestrowanym w szwedzkim rejestrze spółek. Jak wskazała, w ramach realizowanej w Polsce działalności opodatkowanej VAT będzie nabywać towary, w tym m.in. od podmiotu powiązanego ze spółką. Zakupione towary będą przechowywane w magazynie, w oparciu o umowę zawartą między podmiotami w ramach grupy. Spółka będzie dokonywać sprzedaży nabytych towarów, głównie w ramach eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (zdecydowana większość odbiorców towarów sprzedawanych przez spółkę będzie podmiotami zagranicznymi). W zakresie wykonywanej działalności opodatkowanej, spółka będzie korzystać ze wsparcia ww. podmiotu. Wsparcie to będzie polegało na tym, że podmiot ten będzie wykonywać na rzecz spółki usługę logistyczno-magazynową oraz usługę w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych. Wszelkie działania związane z magazynowaniem towarów i obsługą logistyczną dostaw towarów (tj. przyjmowanie, magazynowanie i wysyłka towarów do wskazanych przez spółkę odbiorców, wystawianie stosownych dokumentów poświadczających obrót magazynowy, fakturowanie w imieniu i na rzecz spółki) będą stanowić jedynie konieczne czynności pomocnicze w odniesieniu do opisanej wyżej działalności prowadzonej przez spółkę w Polsce. Usługa w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych będzie polegać natomiast na tym, że ww. podmiot będzie sporządzać dla spółki deklaracje podatku VAT, dokumenta...