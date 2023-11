Kreator wniosku o interpretację indywidualną już dostępny

Podatnicy, którzy chcą wiedzieć czy prawidłowo stosują przepisy podatkowe w swojej indywidualnej sprawie występują do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji (ORD-IN) ułatwi specjalny kreator. Zawiera on wskazówki, które pomogą wypełnić wniosek. Dotyczą one informacji, które należy podać w kolejnych polach formularza.

Kreator służy wyłącznie do wygenerowania wniosku ORD-IN. Zapisany wniosek użytkownik może podpisać elektronicznie i przesłać:

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski,

jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym.

Zapisany wniosek ORD-IN użytkownik może też wydrukować i po podpisaniu przesłać w tradycyjny sposób na adres Krajowej Informacji Skarbowej.

Kreator jest dostępny pod adresem https://ord-in.podatki.gov.pl/.

Więcej informacji na temat nowej usługi i interpretacji indywidualnych znajdziesz w zakładce Interpretacje indywidualne.

Pytania i odpowiedzi

1. Co to jest Kreator wniosku ORD-IN?

Kreator wniosku ORD-IN jest interaktywnym formularzem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

2. Po co korzystać z Kreatora wniosku ORD-IN?<...