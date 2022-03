Koszty uzyskania przychodów: Posiłki profilaktyczne dla pracowników nadzoru

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązki, związane z zatrudnianiem pracowników w warunkach pogorszonych, uciążliwych, delegowanych itp. Do takich obowiązków należy również obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych. Obowiązek ten powinien być realizowany zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Oprócz pracowników wykonawczych, w inwestycjach uczestniczą również pracownicy nadzoru. Ich rodzaj pracy sprawia, iż nie znajdują się wśród pracowników, którym dedykowane jest rozporządzenie. Czy zatem wydatki na ich posiłki będą dla pracodawców stanowiły koszt uzyskania przychodów?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Zgodnie z rozporządzeniem, pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie:

1) posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, zwane dalej "posiłkami",w formie jednego dania gorącego,

2) napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.

Co istotne, pracodawca może zapewnić pracownikom możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego, w szczególności przez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.

Dalej rozporządzenie szczegółowo reguluje parametry posiłków i rodzaj posiłków i napojów, przysługujących ze względu na warunki pracy.

Kiedy koszt jest kosztem

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT (oraz art. 23 ust. 1 ustawy PIT).

Wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Wśród kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodów są także tzw. „koszty pracownicze&rd...