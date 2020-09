Koszty podatkowe: Podpis elektroniczny pod kilometrówką

W celu ograniczenia kosztów spółka planuje wprowadzenie systemu informatycznego służącego do rozliczania m.in. wydatków pracowniczych. Aplikacja umożliwi pracownikom np. rozliczenie delegacji służbowych w formie elektronicznej. Czy podpis, w postaci imienia i nazwiska upoważnionej przez podatnika osoby, składany w sposób elektroniczny (z autoryzacją hasłem oraz z wyłączeniem dostępu dla osób nieupoważnionych), w ramach wprowadzanych danych do ewidencji przebiegu pojazdu spełnia warunki do uznania go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT?