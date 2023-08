Koszty i amortyzacja: Samochód osobowy w działalności nierejestrowej

W przypadku działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Co za tym idzie wykorzystywany w tej działalności samochód osobowy nie stanowi środka trwałego i nie może zostać umieszczony ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi tzw. działalność nierejestrową, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Posiada on samochód osobowy z udziałem 100%, o wartości poniżej 150 000 zł. Przedsiębiorca korzysta z samochodu w celu dojazdu do klientów, aby wykonać usługi zgodnie z umową. Stosunek przejechanego dystansu wynosi 90 km do działalności, a 10 km wykorzystania samochodu prywatnie. Przedsiębiorca kupuje paliwo oraz pozostałe koszty eksploatacyjne pojazdu (paliwo, koszty serwisu, w tym części czy płyny eksploatacyjne, myjnia, polisa) w celu włączenia tych wydatków jako koszt uzyskania przychodu w działalności nierejestrowej.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy może stosować się do art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty eksploatacji oraz ubezpieczenia pojazdu może zaliczyć jako koszt podatkowy pomniejszając o 25% poniesionych wydatków, czy musi zastosować się do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 46 tej ustawy, oraz czy pojazd może zostać zakwalifikowany jako środek trwały działalności nierejestrowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Dyspozycja art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje wprost na samochód „stanowiący własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą” i wykorzystywanie tego samochodu „również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika”, dotyczy też sytuacji gdy samochód jest wykorzystywany do celów prywatnych, jak i do celów działalności gospodarczej.

Stosownie natomiast do art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobow...